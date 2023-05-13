جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عطاف اليوم / السبت/ مع وزير الخارجية السورى، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان لها.



وبحسب البيان، أتاح هذا الاتصال - الذي جاء عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرئيس السورى بشار الأسد في 8 مايو الجاري - لوزيري خارجية البلدين مواصلة مشاوراتهم المتعلقة بجدول القمة العربية المقبلة.