وقال الوزراء - في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "ندعو لإنهاء فوري للحرب الروسية غير الشرعية ضد أوكرانيا الأمر الذي من شأنه أن يزيل واحدة من أكبر الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي".



ووفقًا للبيان ، فإن "وزراء مالية دول مجموعة السبع أكدوا التزامهم بالميزانية والدعم الاقتصادي لأوكرانيا لعام 2023 وأوائل عام 2024 إلى 44 مليار دولار ما مكّن من الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بدعم أوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات".



وأكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على المرونة في سياسة الاقتصاد الكلي الخاصة بدولهم وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.



وأضاف البيان أن تم التنسيق بين وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، مواقفهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تندرج من المشاكل في القطاع المصرفي لإعادة هيكلة الديون.