"هاكر" يعترف: أستولي على صور الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض الابتزاز

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

اعترف "هاكرز" باستهداف صفحات السيدات والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على صورهن الشخصية و ابتزازهن ماديا ، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات بتضررها من اضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر صور خاصة بها، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات " واتس آب"، بإرسال رسائل لها تتضمن صور خاصة بها مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة.