نيويورك تايمز: المرحلة التالية من حرب أوكرانيا ربما تخلق زخما للدبلوماسية

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين توقعاتهم بأن المرحلة التالية من الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تخلق زخما للدبلوماسية بعد أن ألقى الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف ضد موسكو بظلاله على الحديث عن تسوية تفاوضية محتملة للصراع.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح كيف سيحدد المسئولون النجاح في الهجوم المضاد ، الذي قد يستمر عدة أشهر ، أو كيف يمكن أن تؤثر نتائجه على نهجهم. وتتراوح الآراء على نطاق واسع بين الاستراتيجيين العسكريين حول ما إذا كان من المرجح أن تستعيد أوكرانيا أراضيها بعد أكثر من عام من الحرب.

وفي الوقت الحالي ، لم يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي بوادر على رغبته في تقديم تنازلات أو الانخراط في حوار هادف.

ويظل المسئولون الأمريكيون حذرين من أي دعوات لوقف إطلاق النار أو محادثات سلام فورية ، خاصة تلك القادمة من الصين. وسافر وزير الخارجية الصينى عبر أوروبا هذا الأسبوع لمحاولة الترويج لفكرة أن الصين يمكنها رعاية المفاوضات.

وفي واشنطن، التقى وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني ج. بلينكين مع نظرائه من بريطانيا وإسبانيا هذا الأسبوع لتعزيز الالتزامات بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا ، لإرسال رسالة مفادها أن المكاسب الميدانية هي الأولوية.

وقال بلينكين يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، إن الأوكرانيين "لديهم ما يحتاجون إليه لمواصلة النجاح في استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بالقوة خلال الأشهر الـ 14 الماضية."

مثل بلينكين، لم يذكر كليفرلي الدبلوماسية مع روسيا على الإطلاق ، وبدلاً من ذلك ركز على المساعدة العسكرية: "نحن بحاجة إلى مواصلة دعمهم ، بغض النظر عما إذا كان هذا الهجوم القادم سيحقق مكاسب ضخمة في ساحة المعركة ".

ويقول القادة الأوكرانيون أيضًا إنهم لن يوافقوا على إجراء محادثات حتى يصدوا القوات الروسية.

ومع ذلك، لا يزال مساعدو الرئيس الأمريكى، جو بايدن يستكشفون الألعاب النهائية المحتملة ، ويحاولون تحديد نتيجة يمكن أن تكون مقبولة لكل من كييف وموسكو إذا بدأت محادثات سلام حقيقية ، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.