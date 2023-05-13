مياه بنى سويف تطلق مبادرة "احسبها.. صح" لتركيب عدادات مسبقة الدفع

وأضافت أن العداد مسبق الدفع له العديد من المميزات التي تعود بالنفع علي المواطنين من حيث القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى، يتيح التحكم في الاستهلاك و متابعته، العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ترشيد استهلاك المياه وعدم اهدارها، العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، في إطار حرص الشركة وسعيها الدائم و الإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء و سهولة حصول المواطن علي الخدمة .

وتعمل مراكز شحن عدادت مسبقة الدفع بفروع الشركة يومياً من الأحد إلي الخميس من الساعة 8.30 صباحاً وحتي الساعة 3 ظهراً و تستقبل الشركة بكافة قنواتها شكاوي وإستفسارات المواطنين المتنوعة من خلال الخط الساخن 125 أو رقم واتس آب 01272021558 علي مدار 24 ساعة، وكذلك الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف .