مياه بنى سويف تطلق مبادرة "احسبها.. صح" لتركيب عدادات مسبقة الدفع

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، برئاسة المهندسه دينا عمر سليمان، مبادرة "احسبها .. صح" للتوسع فى تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، في إطار التحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وإبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مؤكدة التوسع وتفعيل منافذ شحن العدادات مسبقة الدفع بفروع الشركة، وكذلك من خلال خدمة فوري علي كود 575، تخفيفا و تيسيرا علي السادة المواطنين.
وأضافت أن العداد مسبق الدفع له العديد من المميزات التي تعود بالنفع علي المواطنين من حيث القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى، يتيح التحكم في الاستهلاك و متابعته، العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ترشيد استهلاك المياه وعدم اهدارها، العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، في إطار حرص الشركة وسعيها الدائم و الإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء و سهولة حصول المواطن علي الخدمة .
وتعمل مراكز شحن عدادت مسبقة الدفع بفروع الشركة يومياً من الأحد إلي الخميس من الساعة 8.30 صباحاً وحتي الساعة 3 ظهراً و تستقبل الشركة بكافة قنواتها شكاوي وإستفسارات المواطنين المتنوعة من خلال الخط الساخن 125 أو رقم واتس آب 01272021558 علي مدار 24 ساعة، وكذلك الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف .
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