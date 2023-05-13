معاينة مطعم اشتعل به حريق لحصر الخسائر في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مطعم اشتعل به حريق في مدينة الشيخ زايد، لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال العاملين به، لتحديد سبب اندلاعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمطعم في مدينة الشيخ زايد، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المطعم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.