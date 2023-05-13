مصرع 24 شخصا وإصابة 12 آخرين فى حادث اصطدام حافلة بشاحنة فى زامبيا

لقى 24 شخصا مصرعهم ،اليوم السبت، في حادث اصطدام حافلة تقل رواد كنيسة وكانت متوجهة إلى كنيسة فى شاحنة فى جنوب زامبيا ، وفقا لما ذكرته الشرطة، بحسب موقع "جولف نيوز".
وأضافت الشرطة أن الحادث أسفرعن إصابة 12 آخرين بجروح خطيرة بينهم السائق، وقال المتحدث باسم الشرطة دانى موالى فى بيان 'المتوفى .. تم التعرف عليه على أنه 23 أنثى ورجل بالغ بينما الجرحى ثمانية ذكور وأربع إناث".
وتمر زامبيا بعاصفة من حوادث المرور المميتة شائع، بسبب سوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.
مصرع 24 شخصا وإصابة 12 آخرين فى حادث اصطدام حافلة بشاحنة فى زامبياالسبت، 13 مايو 2023 07:05 م
حادث تصادم - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 24 شخصا مصرعهم ،اليوم السبت، في حادث اصطدام حافلة تقل رواد كنيسة وكانت متوجهة إلى كنيسة فى شاحنة فى جنوب زامبيا ، وفقا لما ذكرته الشرطة، بحسب موقع "جولف نيوز".
الموضوعات المتعلقة
انتشال جثامين 14 شخصا بعد غرق قاربهم في بحيرة بين زامبيا والكونغوالجمعة، 21 أبريل 2023 06:28 م
زامبيا تتوصل إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد للحصول على قرض 188 مليون دولارالأحد، 09 أبريل 2023 10:21 ص
نائبة الرئيس الأمريكي تتعهد في ختام جولة أفريقية بدعم زامبيا بـ16 مليون دولارالأحد، 02 أبريل 2023 12:54 م
سفير مصر فى زامبيا: بعثة المنتخب الأولمبى وصلت بالسلامة والفريق أدى مرانه الأساسىالأحد، 26 مارس 2023 01:11 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة