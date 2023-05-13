اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 08:15 م
أكرم القصاص
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مصرع 24 شخصا وإصابة 12 آخرين فى حادث اصطدام حافلة بشاحنة فى زامبيا

السبت، 13 مايو 2023 07:05 م
مصرع 24 شخصا وإصابة 12 آخرين فى حادث اصطدام حافلة بشاحنة فى زامبيا حادث تصادم - أرشيفية
وكالات

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لقى 24 شخصا مصرعهم ،اليوم السبت، في حادث اصطدام حافلة تقل رواد كنيسة وكانت متوجهة إلى كنيسة فى شاحنة فى جنوب زامبيا ، وفقا لما ذكرته الشرطة، بحسب موقع "جولف نيوز".

وأضافت الشرطة أن الحادث أسفرعن إصابة 12 آخرين بجروح خطيرة بينهم السائق، وقال المتحدث باسم الشرطة دانى موالى فى بيان 'المتوفى .. تم التعرف عليه على أنه 23 أنثى ورجل بالغ بينما الجرحى ثمانية ذكور وأربع إناث".

وتمر زامبيا بعاصفة من حوادث المرور المميتة شائع، بسبب سوء حالة الطرق والقيادة المتهورة.


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