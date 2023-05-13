اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص فى أكتوبر

السبت، 13 مايو 2023 11:07 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص فى أكتوبر أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالمحور المركزى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالمحور المركزى نطاق الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
 
تحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
 
 
 

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