مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأرض زراعية بطريق " الزقازيق- أم الزين" نطاق مركز الزقازيق،مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم،وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءت القانونية.