مصرع شخص دهسا بسيارة زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية فى الخانكة

شهدت قرية سندوة دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية ، جريمة مقتل شخص على يد زوج شقيقته السائق، حيث قام بدهسه بسيارة نصف نقل بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وألقي القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود إشارة من المستشفى يفيد بوصول "ر م ع" جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة عدة مرات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث المركز وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه، وزوج شقيقته ويدعى "ت ع ص"، وشقيقه "ا ع ص"، منذ فترة، وأثناء وقوف المجنى عليه مع شقيقته في أرض زراعية حدثت مشادة بينه وبين زوجها وحررا المجنى عليه ووالد المتهم محضر بمركز الشرطة وتم إخلاء سبيلهما في اليوم الثانى

وكشفت التحريات، أنه يوم الواقعة شاهد المتهم المجنى عليه وأثناء وجوده في الشارع فقام بدهسه بسيارة النصف نقل فلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى والقبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.