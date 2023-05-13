مصرع شاب بطعنة فى الصدر بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة بالصدر، إثر حدوث مشاجرة بينه وآخر بقرية كفر إبراهيم التابعة لمركز دسوق فى كفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتلقي مركز شرطة دسوق إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "عبدالوهاب صلاح .ع.ا"، 28 عامًا، ويقيم بقرية كفر إبراهيم التابعة لمركز دسوق جثة هامدة، وبها طعنات، وجروح.

انتقل رجال مباحث مركز شرطة دسوق إلى مستشفى دسوق العام، تحت إشراف العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وبسؤال أهلية المجني عليه اتهموا "ع.م.غ"، في العقد الثاني من العمر، بطعنه بسلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحقيقات المبدئية لرجال المباحث ووفق شهود عيان من أبناء القرية عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم وعلى أثرها فوجئ المجني عليه بالمتهم يجري خلفه مطاردًا له سقوطه أرضًا، ما جعلت المتهم يخرج سلاح أبيض "سكين" ويتعدى عليه طعنًا به.

و بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين أن جميع الوظائف الحيوية للجثة لا تعمل، والعينين لا تستجيبا للضوء، ويرتدي بنطال أسود اللون، وتيشرت أحمر اللون، ومصابًا بجرح قطعي في الرقبة من الناحية اليسرى طوله يتراوح ما بين 5 إلى 7 سنتميترًا.

كما كشف الفحص الطبي الظاهري على الجثة عن وجود جرح بالصدر من ناحية القلب حوالي 2 سنتميترًا، وجرح أسفل القفص الصدري من الناحية اليمنى طوله حوالي 1 سنتميترًا، ويرجح سبب الوفاة فشل القلب وتوقفه عن العمل نتيجة الطعن بآلة حادة "سكين"، القى القبض على المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة دسوق وجاري التحقيق تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.