مصرع رضيع سقط فى مصرف مياه فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى طفل رضيع مصرعه إثر سقوطه فى مصرف مياه فى قرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بسقوط طفل رضيع فى مصرف مياه فى قرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع طفل رضيع يدعى هلال فوزى الدسوقى عام ونصف، تم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة الرضيع المتوفى.