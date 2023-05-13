مسجل خطر يعترف بسرقة إطارات السيارات في القاهرة ويرشد عن المتهمين بشرائها

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في القاهرة، لاتهامه بسرقة إطارات السيارات، عن ارتكابه 3 وقائع سرقة، وذكر أمام رجال المباحث عقب ضبطه، أنه يتنقل بسيارته في شوارع القاهرة، خاصة في المناطق الهادئة، ويستولى على إطارات السيارات المركونة في الشوارع.

أضاف المتهم، أنه يستخدم رافع السيارات، ويستولى على إطارات السيارة المستهدفة، ويبيعها لشخصين أرشد عنهما، وأكد علمهما أن الإطارات من متحصلات جرائم سرقة.

بمواجهة الشخصين المتهمين بشراء الإطارات اعترفا بعلمهما أنها مسروقة، ويتحصلان عليها بقيمة أقل من قيمتها الأصلية، لإعادة بيعها مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بعدما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك ، الرفع" ، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد ( 3 ) وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية".. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.