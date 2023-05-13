اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة فنية عقب فحص ملفات المتعاقدين لتوفيق أوضاعهم..صور

السبت، 13 مايو 2023 07:54 م
محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة فنية عقب فحص ملفات المتعاقدين لتوفيق أوضاعهم..صور تكريم محافظ كفر الشيخ لجنة الجهاز المركزي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة، برئاسة عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وبحضور عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد عبد المعبود، مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.

 جاء ذلك عقب فحص اللجنة ملفات المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفيق أوضاعهم، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتواصل بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لتوفيق أوضاع المتعاقدين، ووصول لجنة من الجهاز بالقاهرة لبحث أوضاع المتعاقدين.

  أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على إنهاء مشكلات المتعاقدين وتوفيق أوضاعهم، ليشعروا بالاستقرار الوظيفي والأسري معاً، لذا تم استقبال لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القاهرة بالمحافظة، لهذا الغرض، موجها الشكر والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ولأعضاء اللجنة.

وقال الدكتور عادل عبد الحميد، انه تم نقل جهاز التنظيم والادارة من القاهرة، للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمتعاقدين، سواء المرحلة الأولى أو الثانية، وفحص الملفات، موجهاً الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتذليله جميع العقبات لإنهاء هذا الملف، مؤكداً أن لجنة التنظيم والإدارة، جاءت لدعم المتعاقدين.

تكريم محافظ كفر الشيخ لجنة الجهاز المركزي
تكريم محافظ كفر الشيخ لجنة الجهاز المركزي

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

صورة جماعية للجنة الجهاز المركزي
صورة جماعية للجنة الجهاز المركزي

 

فحص ملفات المتعاقدين
فحص ملفات المتعاقدين

 

 


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