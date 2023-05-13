محافظ أسيوط يشهد صلاة جنازة الأنبا كيرلس المطران الشرفى لإيبارشية الكاثوليك

أسيوط – هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت، مراسم صلاة جنازة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والذي توفى يوم الخميس، بحضور رئيس الأساقفة المونسنيور نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر، وممثل قداسة البابا وصاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الحبر الجليل الأنبا "دانيال لطفي" مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وذلك بكاتدرائية "أم المحبة الإلهية" للأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط.

كما شهد مراسم صلاة الجنازة الانبا يوأنس اسقف ايبارشية اسيوط للاقباط الارثوذوكس، والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب ،والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ، والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية باسيوط، والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط وايهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات باسيوط ، والشيخ صمويل باقي صدقة عضو المجلس الانجيلي العام للطائفة الانجيلية، بمصر ونائب رئيس سنودس النيل الانجيلي، وعدد من قساوسة كنائس الايبارشيات ،ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء الرهبان والخدام ،وأسرة المتنيح وشعب الكنيسة والعديد من القيادات التنفيذية، والدينية بالمحافظة.

وترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري صلاة الجنازة لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر ،موجها الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية على مشاركتها صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء فى نيافة الانبا كيرلس وليم .

وقدم محافظ أسيوط ، واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل وللانبا ابراهيم اسحق والانبا دانيال لطفى وجميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط ولجميع شعب الكنيسة ،مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان محباً للجميع وله دوره الوطني في نشر روح المحبة والتسامح وعدم الفرقة بإعتباره نموذجًا للوطنية المخلصة ،ورمزًا من رموز الوطن المخلصين لعب دورهًا هامًا في تفعيل دور الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط في المشاركة المجتمعية ،وكان دمث الخلق وله مواقفه الحكيمة والوطنية التى انحاز فيها للوطن ، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في وطن واحد تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر قد أعلنت يوم الخميس وفاة نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك ، كما اقيمت مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس الإلهى ، والجناز بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط .