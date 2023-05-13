لمرضى السكري.. 3 أنواع من الشاي تساعدك فى التحكم بمستوياته

يمكن أن تزيد مستويات السكر في الدم غير المنضبطة من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، بعض أنواع الشاي مفيدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، إذا كنت مصابًا بمرض السكر وتحب شرب الشاي ، فعليك تجربة بعض الخيارات الصحية التي يمكن أن تسهل التحكم فى مستوياته، ينصح مرضى السكر بتجنب شرب المشروبات المحلاة، يجب أيضًا تجنب عصائر الفاكهة قدر الإمكان، لأنها تحتوي على سكر طبيعي ، لتحويلها إلى عصائر تحتاج إلى المزيد من الفاكهة مما يعني المزيد من السكر لذلك ينصح بتناول الفاكهة وتجنب العصائر، وإليك شاي الأعشاب للتحكم فى مستويات السكر فى الدم ، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
لمرضى السكري.. 3 أنواع من الشاي تساعدك فى التحكم بمستوياتهالسبت، 13 مايو 2023 04:00 م
مرضى السكر
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