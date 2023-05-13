لمرضى السكري.. 3 أنواع من الشاي تساعدك فى التحكم بمستوياته

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تزيد مستويات السكر في الدم غير المنضبطة من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري ، يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، بعض أنواع الشاي مفيدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، إذا كنت مصابًا بمرض السكر وتحب شرب الشاي ، فعليك تجربة بعض الخيارات الصحية التي يمكن أن تسهل التحكم فى مستوياته، ينصح مرضى السكر بتجنب شرب المشروبات المحلاة، يجب أيضًا تجنب عصائر الفاكهة قدر الإمكان، لأنها تحتوي على سكر طبيعي ، لتحويلها إلى عصائر تحتاج إلى المزيد من الفاكهة مما يعني المزيد من السكر لذلك ينصح بتناول الفاكهة وتجنب العصائر، وإليك شاي الأعشاب للتحكم فى مستويات السكر فى الدم ، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

جرب شاي الأعشاب للتحكم في مستويات السكر في الدم 1. شاي البابونج شرب شاي البابونج قد يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ويساعد أيضًا في منع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، هذا الشاي مفيد أيضًا لصحتك العامة، يمكن أن يساعد في منع خطر الإصابة بهشاشة العظام، إذا كنت تعاني من الأرق، فإن شاي البابونج قد يساعد على النوم.

2. الشاي الأخضر يستهلك الشاي الأخضر على نطاق واسع لفقدان الوزن، هذا الشاي مليء بمضادات الأكسدة والعديد من الخصائص التي يمكن أن تفيد صحتك بطرق مختلفة، يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وفقًا للدراسات ، يمكن السيطرة على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق شرب الشاي الأخضر، يجب عليك اختيار اللون الأخضر بدون الكافيين والاعتدال في شربه.