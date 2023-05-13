قومى المرأة بأسوان يعقد ندوات تعريفية للمتقدمين لمسابقة المشروعات الخضراء

أسوان - صلاح المسن

عقد المجلس القومى للمرأة بأسوان، ندوات تعريفية للمتقدمين لمسابقة المشروعات الخضراء الذكية، وقام فرع المجلس بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع، بعقد ندوة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأهمية عقد الندوات التعريفية والتوضيحية المتعلقة بكيفية التقدم لمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.

واستهدفت الندوات توضيح المعايير الواجب توافرها للتقدم في الفئات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ممثلة فى إدارة التوجيه الإلكترونى، وقام أصحاب المشروعات بتقديم عرض مختصر لكل مشروع ، أعقبه التعريف بآلية التجهيز الجيد والمتميز لكل مشروع قبل رفعه على المنصة الإلكترونية لحصد الجوائز المتنوعة .

من ناحية أخرى استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية محافظ أسوان.

وتم تنظيم 14 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت 700 سيدة داخل 9 قرى بمركزى إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، كما قام الفرع أيضاً تم بتنفيذ مأمورية لإصدار الرقم القومى لـ 91 سيدة من سيدات قرية الأحمدية التابعة لمركز كوم أمبو .