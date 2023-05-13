قاتل مسنة بالهرم يعترف بإنهاء حياتها: حاولت مقاومتي أثناء سرقتها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل مسنة في الهرم، بتفاصيل ارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه قرر سرقة المجني عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها، فتسلل لشقتها في محاولة لسرقتها، وعقب اكتشافها أمره حاولت مقاومته، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، واستولى على مصوغاتها الذهبية.

وأرشد المتهم عن المسروقات، وعن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سيدة مصابة بطعنات، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات، تبين أن عاطل جارها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.