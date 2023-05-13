غدا.. 115 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بالبحيرة، غدا الأحد بكافة مراكز المحافظة والتى تستمر حتى يوم السبت 20 مايو المقبل.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على الالتزام بالقرارات والقواعد الوزارية لمواجهة اى محاولات للغش داخل لجان الامتحانات خاصة الغش الاليكترونى او تسريب أسئلة الامتحانات وكذلك منع دخول الهواتف المحمولة أو أى أجهزة مماثلة داخل لجان الامتحانات على الإطلاق.

مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة دمنهور بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية مماثلة بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة انتظام الامتحانات وتلقى أى شكاوى والعمل على حلها بشكل فورى .

و شدد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على مراجعة تجهيزات لجان الامتحانات من حيث النظافة و التهوية الجيدة وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة وذلك حرصا على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر.

مشيرا الى التنسيق مع الاجهزة الامنية لتأمين كافة لجان الامتحانات بالمدن والقرى المختلفة و وكذلك تأمين وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة. وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف عمليات النظافة خارج لجان الامتحانات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس المختلفة.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية العامة بالبحيرة يبلغ 115220 طالبا وطالبة إلى جانب 4545 طالبا وطالبة للاعدادية المهنية يؤدون الامتحانات داخل 700 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية على مستوي المحافظة بالإضافة إلى عدد 48 طالب وطالبة إعدادية تربية خاصة يؤدون الامتحانات داخل 4 لجان.