عصابة سرقة السيارات فى القاهرة يعترفون ببيعها قطع غيار

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة سيارة ملاكي في منطقة البساتين بالقاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وذكروا أمام رجال المباحث عقب ضبطهم، أنهم يقطعون السيارات عقب سرقتها، لبيعها قطع غيار.

كشف المتهمون أنهم سرقوا 5 جرائم سرقة سيارات، وباعوا 3 منها لشخصين يعلمان أن السيارات مسروقة، وتحصلوا عليها بقيمة لا تتناسب مع قيمتها الأصلية، وبمواجهتهما عقب ضبطهما اعترفا بشراء السيارات، وأرشدوا عنها وتم ضبطها.

وذكر المتهمين أنهم يستخدمون أسلوب المفتاح المصطنع في سرقة السيارات من الشوارع العامة في القاهرة، وأشاروا إلى أن السلاح الناري المضبوط بحوزتهم يستخدموه للدفع عن أنفسهم خلال ممارسة نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا بحيازة مواد مخدرة للتعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية امن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى " غير مبلغ بسرقتها".. وبحوزتهم (فرد خرطوش- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع "، كما اعترفوا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.