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طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على كل أنحاء المحافظة والعظمى تسجل 23 درجة

السبت، 13 مايو 2023 10:04 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على كل أنحاء المحافظة والعظمى تسجل 23 درجة حالة الطقس في الاسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية ،وسطوع الشمس ، ليسود بارد صباحا معتدلا نهارا ،وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمي 23 درجة ،والصغرى تسجل 16 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للبرودة صباحا، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم  السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي)، فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.
 
حالة الطقس اليوم في الاسكندرية
حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

حالة الطقس في الاسكندرية اليوم
حالة الطقس في الاسكندرية اليوم

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة
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