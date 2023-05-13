اليوم السابع
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ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى الجيزة.. صور

السبت، 13 مايو 2023 01:36 م
ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى الجيزة.. صور جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التى نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، والتى أسفرت عن ضبط 7 أطنان دواجن وهياكل دواجن ولحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات تمكنت من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير 6 محاضر حيال المخالفين.

كما تم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بجنوب الجيزة وضبط حوالى 670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر وتحرير 7 محاضر حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة

دواجن فاسدة

الجيزة

محافظ الجيزة



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