ضبط لصوص سيارات ومنازل فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوايلى، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد "5 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مالك محل "له معلومات جنائية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلاله سيارة "ملكه"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك"، الرفع" ، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة هوائية "مجهولة المصدر"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل"، وبحوزته مقص حديدى، وبمواجهته اعترف بارتكابه "4 وقائع سرقة" بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط عميله "سيئ النية" مالك محل دراجات هوائية “له معلومات جنائية" وبحوزته 6 دراجات هوائية.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرمياً تخصص فى السرقة من داخل العقارات بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته اعترف بارتكابه "4 وقائع" سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.