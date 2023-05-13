صندوق النقد الدولى يحذر زيمبابوى من مخاطر إصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب

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حذر صندوق النقد الدولى زيمبابوى من إدخال أصل رقمى مدعوم بالذهب لتحقيق الاستقرار فى اقتصادها مقابل الدولار الأمريكى المتقلب، معربا عن مخاوفه من أن هذا الأصل الرقمى، الشبيه بالعملات المشفرة، يمكن أن يعيق النظام الاقتصادى الحالى فى الدولة الإفريقية.

ودعا صندوق النقد الدولي، وفقا لموقع "بيتكوين نيوز" اليوم السبت، السلطات النقدية فى زيمبابوى إلى الدراسة المتأنية لفوائد إصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب مقابل المخاطر المحتملة لهذه الخطوة على الاقتصاد.



واقترح المُقرض العالمى على السلطات "التفكير فى تحرير سوق الصرف الأجنبى فى البلاد، بدلاً من التسرع فى إصدار العملات الذهبية".



جاء ذلك بعد أيام فقط من بدء بنك الاحتياطى الزيمبابوى فى إصدار العملة الرقمية المدعومة بالذهب، فى محاولة لإبطاء الطلب المحلى على الدولار الأمريكى ومكافحة التضخم، حسبما كشف موقع "بيتكوين نيوز" فى وقت سابق.



ووفقًا لخطط زيمبابوي، تتطلع الدولة الواقعة فى جنوب إفريقيا إلى السماح بتبادل فئات صغيرة من الدولار الزيمبابوى مقابل رمز الذهب الرقمى لحماية استثماراتها من تقلبات السوق.

وتواصلت سلطات صندوق النقد الدولى مع المنظمين فى زيمبابوي، مقترحة تجنب خلط الأصول الرقمية الشبيهة بالعملات المشفرة فى نظامها المالى.



بدورها، قالت مصادر من داخل الصندوق: "يجب إجراء تقييم دقيق للتأكد من أن الفوائد من هذا الإجراء تفوق التكاليف والمخاطر المحتملة بما فى ذلك، على سبيل المثال، مخاطر الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى، والمخاطر القانونية والتشغيلية، ومخاطر الحوكمة، وتكلفة فقدان احتياطى العملات الأجنبية".