اليوم السابع
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سقوط فتاة من علو وإصابتها بكسور فى الإسماعيلية

السبت، 13 مايو 2023 06:39 م
سقوط فتاة من علو وإصابتها بكسور فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيبت فتاة بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة سقوطها من مرتفع من مسكنها بشارع دمنهور والبحرى دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافها ورعايتها طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بسقوط فتاة من مرتفع بمسكنها فى شارع دمنهور والبحرى دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن اصابة اسماء جمال مرعى 28 عام مقيمة  شارع دمنهور والبحري مصابة اشتباه كسر بالساقين واشتباه كسر بالعمود الفقر، تم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافها ورعايتها طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابة.

 


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