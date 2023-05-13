سفير روسيا: لندن سلمت صواريخ إلى كييف لضرب المدن الروسية

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اتهم أندريه كيلين، سفير روسيا لدى لندن، المملكة المتحدة بتسليم صواريخ مجنحة طويلة المدى لكييف، لتمكينها من ضرب المدن الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وشدد كيلين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - على أن "هذا تصعيد كبير للصراع وتوسيع لمنطقة القتال ومن الواضح لنا أن الخطوة الحالية تتخذها لندن حتى تتمكن كييف من ضرب المدن والقرى الروسية، بما في ذلك إقليم القرم، ونأسف لأن المملكة المتحدة التي لا علاقة لها بهذا الصراع، مع ذلك تلعب دورا رائدا في إطالة أمده والتصعيد"، محملا لندن المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن نقل صواريخ مجنحة من طراز "ستورم شادو" الجوية إلى كييف، بمدى 250-300 كم.