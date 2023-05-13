اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبى اليابان

السبت، 13 مايو 2023 11:17 ص
زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبى اليابان مقياس ريختر
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة ضرب اليوم السبت جنوبي اليابان.

وأوضحت الوكالة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، أن الزلزال ضرب جزر"توكارا" بمحافظة "كاجوشيما" في نحو الساعة (4:10) صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى عدم وجود تهديد من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

كانت السلطات اليابانية أعلنت أمس الأول أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء زلزال بلغت شدته 5.2 درجة ضرب محافظة "تشيبا" الواقعة شرقي العاصمة "طوكيو".

وتتعرض اليابان باستمرار لزلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

 


زلزال

زلزال اليابان

تسونامي

تسونامي اليابان



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