زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق تايوان

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أعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضب جنوب شرق البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن مكتب الأرصاد: إن الزلزال وقع تحت المحيط على بعد 64.6 كيلومتر شمال شرق مقاطعة تايتونج، ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار أو إصابات.

ووصل مستوى شدة الزلزال إلى 4 درجات على مقياس الشدة التايواني، المكون من 7 مستويات، في البلدات الساحلية في مقاطعة "تايتونج" في "تشانجبين" و"تشينجونج" و"دونجهي".