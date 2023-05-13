رفع الرمال والأتربة عن طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى

الاسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مركز ومدينة فايد بضرورة رفع الرمال والاتربة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي فى نطاق مركز ومدينة فايد نظرا لما يشهده هذا الطريق للعديد من الحوادث اليومية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بتنظيم حملة برئاسة المحاسب شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايظ ، وذلك لرفع الأتربة والرمال عن طريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الى اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة.

وقامت الوحدة المحلية باستخدام معدات وآليات الحملة الميكانيكية، وفي وجود المحاسب شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد برفع الرمال والاتربة عن طريق" الإسماعيلية _السويس الصحراوي ".وكان قد شهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث التى راح ضحيتها عشرات الاشخاص من مختلف الأعمار وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم التزام السائقين بقواعد تسير المركبات، بالإضافة إلى وجود الرمال على طرفي الطريق بسبب نشاط الرياح المستمر في تلك المنطقة والتي تعد من المناطق الصحراوية.