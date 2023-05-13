رابطة تجار السيارات تتبنى حملة دعم الجنيه المصرى بمشاركة الوكلاء والمستوردين

كتبت : أماني سمير

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في بيان رسمي اليوم، إن الرابطة تتبني حملة بعنوان "ادعم الجنيه عملة بلدك"، جاء ذلك نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية استثنائيه صعبة، مع وجود أزمات عالمية أثرت بشكل كبير على قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

لذلك قرر مجلس ادارة الربطه نشر حملة ( ادعم الجنيه عملة بلدك) ، ومطالبة كافة التجار والمستوردين والوكلاء والموزعين المشاركه الفعالة من خلال التوقف عن شراء الدولار تماما , كذلك عدم التعامل مع السوق السوداء التى تسبب فى دمار اقتصاد مصرنا الحبيبه .

وأضاف أبو المجد أنه يجب عدم المساهمه فى خلق حالة طلب علي الدولار ، والتوقف لمدة شهرعن إستيراد السيارات والتعامل بالنقد الاجنبى من الفتره 15-5-2023 حتى 15-6-20223 حتى تستقر اوضاع البلاد ايمانا من الرابطة بأن هذا الدور الذى سيقوم به التجار والوكلاء سيعمل علي الحفاظ على عملة واقتصاد هذا الوطن معللا بأنه دور عظيم لايختلف كثيرا عن الدور الذى يقوم به الجنود فى ميدان المعركه , فكلاهما يحافظ على امن واستقرار واقتصاد هذا البلد , وايضا سيؤدى ذلك الى الحفاظ على قيمة أموال التجار أيضا لأمتصاص الأزمة الحالية الخاصة بإرتفاع اسعار السيارات بشكل يجعل الالعملاء تعزف عن الشراء وبالتالي تستقر الأسعار .