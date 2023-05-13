رئيس وزراء اليابان: قمة مجموعة السبع ستكون الأكثر أهمية في تاريخ البلاد

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستضيفها مدينة هيروشيما خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، ستكون الأكثر أهمية في تاريخ اليابان؛ نظرا للوضع الدولي الحالي المتوتر، لافتا إلى أنها القمة السابعة التي تعقد في اليابان.

جاء ذلك وفق هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) خلال زيارة فوميو كيشيدا اليوم /السبت/ مدينة "هيروشيما" الواقعة غربي البلاد قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع.

وتحدث كيشيدا إلى نحو 100 ضابط من قوات الشرطة وخفر السواحل الذين تم نشرهم في المدينة والمناطق المحيطة لتعزيز الأمن استعدادا للقمة.

وأوضح كيشيدا أن اليابان تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لعقد هذه القمة في أمان وسلاسة، داعيا الضباط إلى البقاء في أقصى درجات التأهب الممكنة حتى انتهاء مهام عملهم.

وقام رئيس الوزراء الياباني بعد ذلك بزيارة حديقة السلام التذكارية في وسط هيروشيما وضريح "إيتسوكوشيما"، وهو معلم مميز مدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي يقع في جزيرة "ميياجيما" القريبة، والتي من المقرر أن يزورهما قادة دول مجموعة السبع.