جاء ذلك خلال لقائه ممثلي المكوّن الشبكي، في منطقة سهل نينوى، لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي.



وأوضح السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الحكومة تُفرد مكانة خاصة لمحافظة نينوى عموماً، ولمنطقة سهل نينوى بالخصوص، كونها منطقة تضمّ نسيجاً اجتماعياً فريداً يجب استثماره لتعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية، ونشر قيم التآخي والتعايش السلمي.



وقال السوداني "ما تعرض له جميع أبناء سهل نينوى خلال اجتياح عصابات تنظيم "داعش" للمنطقة، يجعل التزام الحكومة تجاههم واجباً أبوياً وأخلاقياً من أجل إعادة بناء المنطقة، وإنصاف ضحاياها".



وفي سياق متصل، أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة إلى كنيسة مارت شموني للسريان الأرثوذكس في ناحية برطلة بقضاء الحمدانية، وذلك في إطار زيارته إلى محافظة نينوى، مؤكدا أنه لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها.