بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية للرئيس التونسى قيس سعيد، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في جدة مايو الجاري. وفق"واس".
وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، خلال استقبال الرئيس التونسي له في قصر قرطاج.
ونقل الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التونسي، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمله سعيد تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وكان الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، قد تسلم أيضا دعوة من الملك سلمان للمشاركة فى الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وسلم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريرى، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
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