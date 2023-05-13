ونقل الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التونسي، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمله سعيد تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وكان الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، قد تسلم أيضا دعوة من الملك سلمان للمشاركة فى الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وسلم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريرى، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.