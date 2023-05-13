حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية امن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى " غير مبلغ بسرقتها"، وبحوزتهم فرد خرطوش- كمية من مخدر الهيروين ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع "، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطى، كما تم بإرشادهم ضبط عدد 3 سيارات لدى عميليهم "سيئا النية " لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهما اعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.