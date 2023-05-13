حبس المتهم بقتل جارته لسرقتها فى برج العرب بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سيدة وسرقة متعلقاتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد الكشف الطبى عليها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، بورود بلاغ بالعثور على جثة أحدى السيدات، متوفية وتبين سرقة محتوياته شقتها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وكشفت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لاحدى السيدات "مبلغ بغيابها" مقيمة بدائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها، وبتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة واستولى على متعلقاتها "لاب توب وبعض المتعلقات والملابس الخاصة بها و2 هاتف محمول"، وأضاف بتخلصه من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها

كما قرر المتهم فى التحقيقات، أنه قام بتسليم الهاتفين المحمولين، وبعض متعلقات المجنى عليها لوالدته ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية سيئة النية أمكن ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وأرشدت عن "المتعلقات المستولى عليها"، وأضافت بتخلصها من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجارى المائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.