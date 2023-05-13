جامعة بنها الأهلية بالعبور تفتح باب التقديم للطلاب المصريين المحولين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بمحافظة القليوبية، فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المصريين المحولين من جامعات بإحدى الدول "الروسية والأوكرانية والسودانية"، للعام 2023-2024، موضحة أن القبول بأولوية التقديم المحولين من الجامعات المشار إليها فقط.

وكشفت جامعة بنها الأهلية، في بيان لها، أن التقديم للتحويل إلى الجامعة الأهلية بالعبور للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية، وهي كليات "الطب البشرى، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال".

للتواصل والاستفسار من خلال البريد الالكتروني التالي: info@bnu.edu.egK وتضم جامعة بنها الأهلية العديد من المباني ومنها، المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، حيث تمت مراعاة كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة، مستعرضًا الموقف التنفيذي لكافة منشآت الجامعة.

ويتشكل مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية من الآتي: د. جمال عبدالرحيم محمد سوسة رئيس جامعة بنها، د. محمد صفوت محمد زهران رئيس جامعة بنها الأسبق، ود. سليمان محمد مصطفى نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظ القليوبية، د. جمال حلمي محمد السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، د. سهير شعراوي محمد جمعة نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، د. هاني سيد محمد ضاحي وزير النقل الأسبق، د. ميرفت أبوبكر سيد أحمد الديب الأستاذ المتفرغ بكلية التربية جامعة بنها، د. أحمد عمر إبراهيم هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر، د. محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، د. محمود محمد صفوت محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أ. محمود محمد محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، محمد صفي الدين محمد جودة خربوش وزير الرياضة الأسبق، م. محمد حامد محمد إبراهيم الشريف رئيس مجلس أمناء العبور، أ. محمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.