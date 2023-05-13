توريد 99660 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلى موسم 2023 حيث بلغ ما تم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 99660 ألفا و950 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية فى بيانها أن شون البنك الزراعى استقبلت اليوم، 2350,274 طن وبلغ ما سبق توريده 41593,357 طن وبلغ الإجمالى 43943,631 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 1982,717 طن وبلغ ما سبق توريده 38465,231 طن، 40447,948 طن، كما استقبلت شون الشركة المصرية القابضة اليوم 40447,948 طن، وبلغ ما سبق توريده 14756,953 طن بإجمالى 15269,371 طن.

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 4845,409 طن، وبلغ ما سبق توريده 86263,404 طن، بإجمالى 99660,950 طن

وتبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدان، كما تبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193240 طنا وبلغت كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى 988,394 طن.