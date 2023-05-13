تموين الغربية تضبط 77 طن ملح يشتبه في عدم صلاحيته ببسيون

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 77 طن ملح يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي داخل مطاحن بمركز بسيون قبل تعبئته في عبوات مقلده لإحدي الشركات تمهيدا لبيعه للجمهور.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والاسواق لإحكام الرقابة التموينية على السلع، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت ناصر العفيفي محمد الخولي، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وذلك لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز بسيون.

وتم ضبط مطحنة ومصنع لتعبئة ملح طعام مقلد لعلامات ملح طعام تجارية مشهورة وتم ضبط كمية وقدرها 47 طن ملح معبأ وشكائر ملح وإدارة منشأة بدون

ترخيص وضبط 4 ماكينات للتعبئة و10 آلاف كرتونة و120 رول لاكياس تعبئة ملح الطعام بغرض الغش التجاري والتربح دون وجه حق.

كما تم ضبط كمية وقدرها 30 طن ملح داخل مطحنه ومصنع تعبئة ملح طعام مقلدا شركة ملح مشهورة بالإسكندرية بغرض تحقيق أرباح دون وجه حق وغش جمهور المواطنين، و 1000 جوال فارغ مدرج عليها عنوان الشركة الأصلية بغرض تعبئتها والغش التجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.