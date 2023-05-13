"تعليم أسوان": لا شكاوى من امتحان اليوم الأول للشهادة الإعدادية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2022/2023 ، موضحاً أنه تم تذليل كافة العقبات لأداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه اطمئن على سير الامتحانات من خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس بإدارة إدفو التعليمية شمال المحافظة، وتابع مع الطلاب انتظام دخولهم للجان وتوزيع الأسئلة فى موعدها وتوفير الهدوء داخل اللجان ومنع محاولات الغش.

وأوضح "لطفى"، أن هناك 27 ألفا و 334 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم اليوم، أمام 303 لجنة بواقع "66 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية - 39 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - 74 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية - 103 لجنة بإدارة إدفو التعليمية".

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وتعقيم وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

يشار إلى أنه انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، وتضمن اليوم الأول امتحان مادتى "اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية"، على أن تنتهى الامتحانات الخميس الموافق 18 مايو بمواد "الهندسة لجميع الطلاب - التربية الرياضية للمدارس الرياضية - لغة أجنبية ثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات".