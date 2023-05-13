تعرف على تفاصيل الحصول على محصول ذرة جيد × 9 معلومات

كتبت ــ أسماء نصار

يعتبر محصول الذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية حيث يشكل العصب الرئيسى في نهضة وإقامة صناعات اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والألبان ومنتجاتها والأسماك حيث يدخل بنسبة تصل الى 40٪ فى العلائق المركزة التى تتغذى عليها الحيوانات لانتاج اللحوم الحمراء وانتاج الألبان كما يدخل بنسبة مـن 60 إلى 70٪ فى صناعة علائق الدواجن والطيور الأخرى والأسماك بالاضافة إلى بعض الصناعات الهامة مثل صناعة النشا والجلوكوز والزيوت المتميزة كما زادت فى السنوات الأخيرة المساحات المخصصة لانتاج سـيلاج الذرة سواء بالكوز أو بدون الكوز كعلف للحيوانات.

وتشكل الأراضى حديثة الاستصلاح والاستزراع جزءا هاما فى خطة الدولة للتوسع الافقى بزيادة المساحة المنزرعة بالذرة الشامية فى هذه الأراضى مع اتباع نظم الرى والتسميد الخاصة بها حسب نوع التربة رملية أو جيرية.

وفى التقرير التالى نوضح أهم التفاصيل للحصول على محصول جيد:

1- موعد الزراعة فى الأراضى القديمة يكـون خـلال شـهر مايـو حيـث تسـمح الظـروف المناخيـة بنمـو نباتـات الـذرة نمـواً جيـداً وتقلـل الإصابـة بالثاقبـات.

2- موعد الزراعة فى الأراضى الجديدة فـى مناطـق الطريق الصحراوى ومحور الضبعة ومشـروع مستقبل مصر مـن منتصف مايو وحتى منتصف يونيو وانسب ميعاد للزراعة فى مناطق جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات و الوادى الجديد ووادي الصعايدة بإدفو خلال الفترة من 7/15 إلى 8/20 لضمان النمو الجيد والمحصول العالى.

3- تجود زراعة الذرة فى الأراضى الخصبة جيدة الصرف والتهوية والخالية من الملوحة. وفى حالة الأراضى الجديدة تراعــى عملية الخدمة والتسميد بمعدلاتها والرى بأنظمتها المختلفة حسب نوع وطبيعة التربة.

4- تم استنباط مجموعة من الهجن الفردية والثلاثيــة عاليـــة الانتــاج ومقاومة لمرض الشلل "الذبول المتأخر" والتى تجود زراعتها بالأراضى القديمة والجديدة.

5- الهجن الفردية:

البيضاء: جيزة132،131،130،128،10 .

الصفــراء: جيــزة 162 ، 166 ، 167 ، 168 ، 173 ، 176 ، 178 ، 180 ، 181 ، 182 ، 183 .

6- الهجن الثلاثية:

البيضاء: جيزة 310 ، 314 ، 321 ، 324 ، 329 .

الصفراء: جيزة 352 ، 353 ، 360 ، 368 ، 369 ، 370 ، 377 .

7- هجن الذرة السكرية:

هجين غردى ذرة سكرية سوبر سويت 110، هجين فردى ذرة سكرية ماستر سويت 111.

8- هجن الذرة الفيشار:

هجين فردى ذرة فيشار اكسترا بوب 101، هجين فردى ذرة فيشـار، إكسـترا بـوب 102.

9- يمكن الحصول على هذه الهجن مـن وحدة إنتـاج التقاوى المحسنة للحاصلات الحقلية بقسم بحوث الذرة الشامية - معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية التابعة لها ومنافذ الإرشاد الزراعى والإدارة المركزية لانتاج التقاوى بالمحافظات، كما توجد هجن فردية وثلاثية بيضاء وصفراء من انتاج بعض الشركات الخاصة.