تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.."هيرميس" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 69.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 23.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 79.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 464.6 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول 39.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 375.6 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 182.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 360.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 336.7 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 37.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 290.3 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 12.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 280.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 6.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 274.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 227.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.