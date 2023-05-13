اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 07:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أبرز مؤلفات البابا شنودة الثالث فى الأدب والشعر.. تفاصيل

السبت، 13 مايو 2023 06:00 ص
تعرف على أبرز مؤلفات البابا شنودة الثالث فى الأدب والشعر.. تفاصيل قداسة البابا شنودة الثالث
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقف التاريخ طويلا أمام بعض الشخصيات التى أثرت فى أجيال عديدة خلال وجودها فى الحياة وبعد موتها، ومن هذه الشخصيات قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117، الشخصية التي لقبت بالعديد من الألقاب منها بابا العرب ومعلم الأجيال والأسد المرقسى وفم الذهب وشمعة القرن وأثناسيوس القرن العشرين، وغيرها من الألقاب التي تؤكد على عظمة وقيمة ومكانة هذه الشخصية، حيث يعتبر قداسته واحداً من أعظم رجال القرن الماضى فى الفكر والإدارة والسياسة والكتابة والحكمة والمودة والرحمة والوطنية.

 

وكان يكتب شعرًا (أو كما يقول هو "ما كنت أسميه شعرًا") لبعض الوقت، إلى أن تتلمذ على يد أحد الكتب القديمة فى الشعر، وهو كتاب "أهدى السبيل إلى عِلمى الخليل" لمحمود مصطفى، وبدأ يتعلم البحر والقوافى ونظم الشعر المختلفة.

 

وكان قداسته يكتب بعض الأشعار وهو طالب حول بعض مواد الدراسة، أو فى احتفالات مختلفة، ثم بدأ بعد رهبنته فى كتابة قصائد روحية و أشعار دينية تلمس مواضيع مسيحية و روحية عدة، وتم تلحين بعضها، وأصبحت ترانيم شهيرة لجمال كلماتها، و معانيها، و أيضًا ألحانها.

 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز قصائد البابا شنودة الثالث الفكاهية

 

1قصيدة في حب مصر

 

 

 

جعلتك يا مصر في مهجتى

 

 

 

وأهواك يا مصر عمق الهوى

 

 

 

إذا غبت عنك ولو فترة

 

 

 

أذوب حنينا أقاسي النوى

 

 

 

2قصيدة أحقا كانت لى أم فماتت

 

 

 

أحقًا كان لى أمٌ فماتت؟         أم أنى خُلِقت بدون أم؟

 

 

 

رمانى الله فى الدنيا غريبًا         أحلقُ فى فضاء مُدلَهِمِّ

 

 

 

وأسال يا زمانى أين حظى         بأخت أو بخالٍ أو بعم ؟؟

 

 

 

وأسأل عن صديق لا أجده        كأنى لست فى أهلى وقومى

 

 

 

3قصيدة الجغرافيا ( شعر فكاهى )

 

 

 

حاجة غريبة بأدخلها بالعافية فى مخى ما تدخلشى

 

 

 

بنشوف فى الأطلس أمريكا و ألمانيا و بلاد الدوتشى

 

 

 

ماتقول لى بأى فوتوغرافيا و تقول ما تقول ما هاصدقشى

 

 

 

حاجة غريبة بأدخلها بالعافية فى مخى ما تدخلشى

 

 

 

4كلمات زجل "قد كنت فى غربة"

 

 

 

 قد كنت في غربة أو كنت فى ظنٍ

 

 

 

ثم انثنيت، وبي شوقٍ إلى وطنى

 

 

 

قد خدَّروني بألفاظٍ مُنَمَّقَةٍ

 

 

 

وطلَّ سهرهم ينصبُّ فى أذنى

 

 

 

5يعملونى عميد ( شعر فكاهى )

 

 

 

ياما نفسى شهر واحد بس مش عايزه يزيد

 

 

 

يعملونى فيه عميد أو حتى نائب للعميد

 

 

 

كنت أعمل للسكاشن كلها ترتيب جديد

 

 

 

كنت أخلى الشخص يتخرج تقول زى الحديد

 

 

 

كنت أمشى الشخص منكم عالعجين مايلخبطوش

 

 

 

كنت ألغى قسم جغرافيا و مش ناقصين مضايقة

 

 

 

6قصيدة "يا مَنْ ستتركنا" ( شعر فكاهى )

 

 

 

  يا مَنْ ستتركنا  كَم بدي أهديكا

 

 

 

طبلة وكمنجة   وزمارة ومزيكا

 

 

 

حتى تُزَمِّرَ في لهوٍ وفي طربٍ    وترقصُ الجو فوقيكَ وتحتيكا

 

 

 

فاليوم تخرج من لومانِنا فرحًا   ونحن نُترَك للتأبيد عاديكا

 

 

 

7 - قصيدة مناجاة للتراب

 

 

 

يا تراب الأرض يا جدي وجد الناس طُرّا

 

 

 

أنت أصلى, أنت يا أقدم من آدم عمرًا

 

 

 

ومصيرى أنت فى القبر إذا وُسَدتُ قبرًا.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا شنوده الثالث

مؤلفات البابا شنوده



الموضوعات المتعلقة

حضرة العمدة .. 15 معلومة عن البابا شنودة بعد ظهوره فى دراما رمضان

الجمعة، 31 مارس 2023 11:00 م

البابا شنودة الغائب الحاضر.. ظهور خاص فى مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. قس الكنيسة يهرب من بيت باسيلي قبل هجوم الإرهابيين.. تامر سمير يخوض الانتخابات أمام أحمد رزق.. ودينا تكشف لـ روبى سبب مشاكلها مع زوجها

الجمعة، 31 مارس 2023 12:55 ص

البابا شنودة الغائب الحاضر.. ظهور خاص فى مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8

الخميس، 30 مارس 2023 11:58 م

البابا شنودة الثالث.. رحلته مع الشعر والصحافة

الجمعة، 17 مارس 2023 03:00 م

بطريرك المحبة.. 11 عاما على رحيل البابا شنودة

الجمعة، 17 مارس 2023 06:00 ص

ذاكرة اليوم.. ميلاد سيد درويش وصلاح منصور ورحيل البابا شنودة الثالث

الجمعة، 17 مارس 2023 01:00 ص

الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث الجمعة المقبل

الخميس، 16 مارس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة