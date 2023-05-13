"تسلقنا المنزل وسرقنا الأجهزة".. اعترافات لصوص في مدينة 6 أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"تسلقنا المنزل وسرقنا الأجهزة"، بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة ب سرقة منزل في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تبين أن أفراد العصابة يحملون جنسيات أجنبية.

وعقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً تعليق أشارت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخص بسرقة "هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلى محمولة ومبلغ مالى"، من منزل شقيقتها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من "زوج شقيقة صاحبة الحساب - مقيم بدائرة القسم" بتعرضه لواقعة سرقة "4 هواتف محمولة - 2 جهاز لاب توب – حقيبة لاب توب - مبلغ مالى" من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين – يحملان جنسية إحدى الدول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والمسروقات ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة "بأسلوب التسلق" ، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.