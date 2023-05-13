إيمان حنا

تواصل الرئاسةُ العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة اللغات والترجمة؛ جهودَها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى "10" لغات عالمية، عبر نخبة من المترجمين المؤهلين علميا وعمليا لأداء مهام الترجمة الرقمية والميدانية؛ لضمان شمولية خدمات الترجمة لكافة المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم. وفق"سبق".

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: خطبة الجمعة تترجم عبر "10" لغات عالمية؛ هي: "الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركي، والملايو، والروسي، والصيني، والبنغالي، والهوسا"؛ من خلال "مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة، والتي تمكّن الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصّة منارة الحرمين أو عبر الموجات الإذاعية "fm"، بالتزامن مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.

ومن جهة أخرى تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تفعيل مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد، من خلال الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين، والمتضمنة "المنصة الرقمية للويب وتطبيق الهاتف الجوال" وذلك بغرض إثراء التجربة الروحانية التعبدية الواقعية افتراضيًا.

وتهدف المبادرة إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين الشريفين للمسلمين أينما وجدوا، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة المنتظرة من المسلمين كافة في جميع أرجاء المعمورة.

كما تهدف المبادرة لتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة؛ يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.