"تراث الإسماعيلية" بالمتحف القومى للحضارة المصرية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم السبت، فعاليات تراثية وفنية عن تراث محافظة الإسماعيلية ، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة هيئة قناة السويس ونخبة من فناني المحافظة.

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نائب رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

حيث أقيمت فعالية بعنوان "تراث الإسماعيلية"، وضمَّت الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الإسماعيلية (ورشة حية تفاعلية عن حرفة صناعة شبك الصيد وآلة السمسمية يدويًا، ورشة حية عن صناعة وتصميم المنتجات الجلدية من الجلود الطبيعية، ورشة حية عن صناعة مستحضرات التجميل من مواد طبيعية، ورشة حية تفاعلية لفنون الديكوباج وتصميم لوحات من وحي تراث الإسماعيلية).

بالإضافة لعرض منتجات محصول المانجو والفراولة، التي تعد من أشهر المحاصيل الزراعية بالمحافظة، والمنتجات الغذائية وأنواع الطعام التي تشتهر بها المحافظة.

علاوة على عرض نماذج من الأزياء التقليدية للمحافظة، ومعرض للصور الفوتوغرافية لمشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث المادي بالمحافظة.

بجانب عرض حي لمجلدات تنقل لنا تاريخ المحافظة والأحداث التي مرت بها، ومعرض لوحات تاريخية بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

واختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة، من فرقة مكتبة مصر العامة للفنون الشعبية وفلكلور الإسماعيلية، وفرقة السمسمية.

وعلى هامش الفعاليات، نظمت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، جولة للحضور داخل صالات عرض المتحف المختلفة.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور المتحفِ القوميِّ للحضارةِ المصريةِ الرائد في التعريف بمحافظات مصر، وهُويَّاتها المتنوعة والممتدة من ساحلها شمالًا وحتى صعيدها جنوبًا.