اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 09:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"تدخل للصلح فقتلته".. اعترافات قاتل جاره في قنا رميًا بالرصاص

السبت، 13 مايو 2023 09:00 ص
"تدخل للصلح فقتلته".. اعترافات قاتل جاره في قنا رميًا بالرصاص حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"تدخل للصلح فقتلته"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بإطلاق الرصاص على جاره في قنا والتخلص منه، وتبين أن القاتل مطلوب في قضية قتل محكوم عليه فيها بالإعدام.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية، فتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" - مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من سلاح كان بحوزته حال تواجد المجنى عليه أمام منزله، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، بسبب تدخل المجنى عليه لفض نزاع بين المتهم وشقيقه واعتقاد المتهم بعدم حيادية المجنى عليه.
  
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالزراعات خلف مسكنه، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية - 2 خزينة - عدد طلقات من ذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.
 
 

قتل

القتل العمد

قاتل جاره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

الفرق بين القتل العمد والخطأ بقانون العقوبات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 06:00 ص

الإعدام فى انتظاره.. اليابان تتهم المشتبه به فى اغتيال شينزو آبي بالقتل العمد

الجمعة، 13 يناير 2023 02:28 م

النيابة تنتهى لزوال شبهة القتل العمد للمجنى عليه ولاء سعيد بحلوان

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:30 م

القتل العمد..جريمة عقوبتها الإعدام لمرتكب الجناية فى صورتها التامة والكاملة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:59 م

بعد وفاتها.. النيابة توجه تهمة القتل العمد لشخص أشعل النار فى زوجة شقيقه

الخميس، 30 يونيو 2022 03:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة