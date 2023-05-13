تخدم المناطق السياحية والاستثمارية.. تعرف على محطة السخنة للقطار السريع

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل محطة العين السخنة ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح والذى قارب على الانتهاء، وستخدم المحطة منطقة السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة.

ويمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط.

ومشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

وتغطى منظومة القطار الكهربائي السريع أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) كما ستخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر و أسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأمكان السياحية الاخرى في مصر.

كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر، أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.