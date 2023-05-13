وقالت الشركة إنه بموجب الإرشادات المؤقتة، يجب على المسافرين إلى اليابان الوصول إلى المطار مبكرًا لتجنب التأخير واتباع التعليمات من الموظفين فى الموقع الذين سيعيدون توجيه الركاب إلى ممر تفتيش أمني خاص مع وجود وكلاء من مكتب شرطة الطيران.



وأضافت الشركة أن كلا من الأمتعة سواء الكبيرة أو المحمولة ستخضع لفحوصات أمنية، وأن المسافرين وأولئك الذين سيسافرون إلى اليابان يمكن أن يساعدوا في تسريع العملية من خلال إخراج أي أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة ذكية والبطاريات من حقائبهم أو أمتعتهم وتفريغ السوائل من المشروبات وكذلك إزالة المعاطف والقبعات والأحزمة في وقت مبكر .