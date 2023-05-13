اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بروتوكول بين مؤسسة فاهم والتعليم أولا لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.. صور

السبت، 13 مايو 2023 11:54 ص
بروتوكول بين مؤسسة فاهم والتعليم أولا لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.. صور جانب من توقيع البرتوكول
كتب محمود طه حسين تصوير خالد كامل

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وقعت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى مع التعليم أولا برتوكول تعاون لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن البرتوكول يستهدف تدريب قرابة 1300، مشددة على أن البرتوكول مهم وله بعد تاريخى طالما نتحدث عن تحول رقمى حيث يستهدف اكتشاف التعب النفسى لدى الأطفال وأيضا كيفية التحاور مع الأسرة لإقناعهم وهذه خطوة مهمة فى صحة اولادنا فى السن الصغير
 
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم تحضير أدوات التدريب فى مقارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى يكون الأخصائيين الاجتماعيين فاهمين لدورهم.
 
فيما قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التكنولوجيا لا تغنى عن المعلم، موضحا أن التعليم فى العالم كله يستهدف إنتاج الجانب الوجدانى لدى المتعلم.
 
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التربية والتعليم

مؤسسة فاهم للدعم النفسى

التعليم اولا

اخبار مصر




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