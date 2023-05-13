بروتوكول بين مؤسسة فاهم والتعليم أولا لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.. صور

كتب محمود طه حسين تصوير خالد كامل

وقعت السفير نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى مع التعليم أولا برتوكول تعاون لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن البرتوكول يستهدف تدريب قرابة 1300، مشددة على أن البرتوكول مهم وله بعد تاريخى طالما نتحدث عن تحول رقمى حيث يستهدف اكتشاف التعب النفسى لدى الأطفال وأيضا كيفية التحاور مع الأسرة لإقناعهم وهذه خطوة مهمة فى صحة اولادنا فى السن الصغير

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم تحضير أدوات التدريب فى مقارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى يكون الأخصائيين الاجتماعيين فاهمين لدورهم.