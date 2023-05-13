انطلاق ثالث محطات اختبارات الجامع الأزهر للمحفظين بالإسكندرية

كتب لؤى على

انطلقت اليوم السبت، أعمال اختبارات المحفظين للعمل بأروقة القرآن الكريم والتجويد ب الجامع الأزهر وفروعه الخارجية، بمقر الاختبارات فى محافظة الإسكندرية، والتي تضم 4 محافظات: "الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الاختبارات انطلقت اليوم في مقر محافظة الإسكندرية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لافتا إلى أنه يتابع مع المسئولين عن الأروقة سير العمل خطوة بخطوة، مؤكدا لهم ضرورة تهيئة الأجواء للممتحنين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح المشرف العام على الأروقة، أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الممتحَنين، مشيرا إلى أن أكثر من 2000 محفظ يؤدون الاختبارات بمقر الإسكندرية.

و أكد د.فؤاد، أن فضيلة الإمام الأكبر يتابع الاختبارات أولا بأول، لافتا إلى أن هذه الاختبارات يتم بناء عليها اختيار الكوادر التي ستحفظ أبناء الرواق الأزهري القرآن الكريم ، لذا يتم اختيارهم بعناية فائقة.

وفي سياق متصل، أوضح د.هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات بدأت من الثلاثاء قبل الماضي في محافظة الأقصر، واليوم السبت في محافظة الإسكندرية وهي ثالث محطات الاختبارات بعد محافظة أسيوط التي أجريت السبت الماضي ، موضحا أن كل مقر الإسكندرية يعقد الامتحانات على مدار ثلاث أيام وذلك تسهيلا وتيسيرا على المتقدمين.

وأضاف أن المرحلة الرابعة ستضم ما تبقى من محافظات والتي ستعقد في الجامع الأزهر ، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة مارس الماضي عبر صفحة الجامع الرسمية عبر الفيسبوك ، لحاجته لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وباقي فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، وبمتابعة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، من أجل اختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري.

وتنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي للمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.